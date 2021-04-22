У Зеленського порадили Лукашенку вирішити питання з легітимністю, а не вказувати іншим

Президенту Білорусі Олександру Лукашенку слід дотримуватися дипломатичних рамок і вирішити питання з власної легітимності, перш ніж вказувати, як українському лідеру Володимиру Зеленському слід себе вести . Такі заяви глави держави, який майже 30 років вважається невиїзним, виглядають "смішно".

"Скажімо так, вкрай забавно і дивно чути подібні слова від людини, який керує своєю країною майже три десятка років, протягом яких майже незмінно вважається невиїзним. Це, безсумнівно, приголомшливий" дипломатичний навик ". А ще більше вражає навик, який привів його країну до статусу повноцінного сателіта іншої країни. Але якщо говорити серйозно, то панові Лукашенку бажано вирішити питання з власної легітимністю сьогодні у власній країну і намагатися дотримуватися коректних дипломатичних (ось вже парадокс!) рамок, оцінюючи інших лідерів і інші країни ... ", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним Лукашенко звернувся до Володимира Зеленського. Він закликав українського лідера "навчиться поводитися дипломатично". Білоруський лідер також зазначив, що прагнення Києва змінити площадку в Мінську "говорить про намір поховати мінські угоди".

Раніше Лукашенко заявляв, що Путін пропонував українській стороні допомогу у відновленні Донбасу. Але офіційний Київ відмовився від цього.

Відзначимо, раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі "в будь-якій точці, де йде війна". Однак російський лідер відмовився від цієї зустрічі, запросивши українського лідера на переговори в Москву.