Лукашенко: Зеленському вже пора навчиться поводитися дипломатично

Як відомо, Лукашенко сьогодні проводить зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі

Також Лукашенко зазначив, що прагнення Києва змінити площадку в Мінську "говорить про намір поховати мінські угоди".

"Вже пора навчитися поводитися дипломатично", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, після цієї зустрічі Путін відповів Зеленському на пропозицію про зустріч. Він сказав, що готовий зустрітися в Москві.

"Останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини ... Якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то, будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", - сказав Путін.

Раніше Лукашенко заявляв, що Путін пропонував українській стороні допомогу у відновленні Донбасу. Але офіційний Київ відмовився від цього.