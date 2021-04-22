Лукашенко: Зеленському вже пора навчиться поводитися дипломатично
Президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до Президента України Володимира Зеленського. Він закликав українського лідера "навчиться поводитися дипломатично".
Про це повідомляють "РИА Новости".
"Вже пора навчитися поводитися дипломатично", - сказав Лукашенко.
Також Лукашенко зазначив, що прагнення Києва змінити площадку в Мінську "говорить про намір поховати мінські угоди".
Як відомо, Лукашенко сьогодні проводить зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі
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Нагадаємо, після цієї зустрічі Путін відповів Зеленському на пропозицію про зустріч. Він сказав, що готовий зустрітися в Москві.
"Останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини ... Якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то, будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", - сказав Путін.
Раніше Лукашенко заявляв, що Путін пропонував українській стороні допомогу у відновленні Донбасу. Але офіційний Київ відмовився від цього.