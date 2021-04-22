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Лукашенко: Зеленському вже пора навчиться поводитися дипломатично

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 18:45
Лукашенко: Зеленському вже пора навчиться поводитися дипломатично Фото: президент Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до Президента України Володимира Зеленського. Він закликав українського лідера "навчиться поводитися дипломатично".

Про це повідомляють "РИА Новости".

"Вже пора навчитися поводитися дипломатично", - сказав Лукашенко.

Також Лукашенко зазначив, що прагнення Києва змінити площадку в Мінську "говорить про намір поховати мінські угоди".

Як відомо, Лукашенко сьогодні проводить зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі

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Нагадаємо, після цієї зустрічі Путін відповів Зеленському на пропозицію про зустріч. Він сказав, що готовий зустрітися в Москві.

"Останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські відносини ... Якщо мова йде про розвиток двосторонніх відносин, то, будь ласка, ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", - сказав Путін.

Раніше Лукашенко заявляв, що Путін пропонував українській стороні допомогу у відновленні Донбасу. Але офіційний Київ відмовився від цього.

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