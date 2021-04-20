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Путін пропонував Україні допомогу у відбудові Донбасу, - Лукашенко

Новость на русском → Мінськ, Вівторок 20 квітня 2021 13:25
Путін пропонував Україні допомогу у відбудові Донбасу, - Лукашенко Фото: російський президент Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін пропонував українській стороні допомогу у відновленні Донбасу. Але офіційний Київ відмовився від цього.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише БЕЛТА.

За його словами, мирне врегулювання конфлікту на Донбасі нібито залежить тільки від України. При цьому Києву, можливо, слід десь поступитися в питанні національних інтересів.

"Я вам абсолютно щиро скажу: нормалізація ситуації в проблемних точках України, насамперед на Донбасі, залежить тільки від України. Нехай, може бути, з завтрашнього дня, якщо піти мінськими угодами і так далі, десь трошки зачепить у когось нерви, українські якісь інтереси. Але, повірте, у середньостроковій перспективі Україна виграє", - зазначив Лукашенко.

Він додав, що обговорював питання врегулювання з колишнім президентом України Петром Порошенком та нинішнім - Володимиром Зеленським.

"Я розумію, що обличчя хочуть зберегти і одні, і другі і так далі. Але треба розуміти, що Росія - це величезна країна. І вона дуже багато чим може допомогти Україні в плані відновлення Донбасу і так далі. Були такі пропозиції з боку Путіна. Він мене просив передати їх Порошенку. Я йому розповів, все розклав. Але я тоді вперше зрозумів однозначно, що українські політики, керівництво не самостійні. Тому що треба було приймати ці рішення і "степ бай степ", потихеньку рухатися. І вже до цього часу багато питань було б знято", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, за оцінками Києва, Росія війною на Донбасі завдала Україні близько 120 млрд доларів збитків. Це приблизні оцінки.

Зазначимо, Лукашенко також виступає за те, щоб українці, білоруси і росіяни трималися разом, оскільки нібито ніхто нікого поневолювати не має наміру.

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