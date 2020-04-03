Бойовики "ДНР" готові допустити до полонених їх родичів

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Бойовики готові надати доступ до 8 утримуваних осіб

Контрольовані Росією бойовики так званої "ДНР" заявили про готовність надати доступ до незаконно утримуваних осіб їх родичам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

За словами так званої "уповноваженої з прав людини ДНР" Дар'ї Морозової, окупаційні сили готові допустити родичів до 8 полонених, що перебувають на окупованій території.

"Виходячи з гуманітарних міркувань, "влада ДНР" готова організувати допуск до восьми утримуваних осіб їх родичів, які проживають на території України", - заявила вона.

При цьому представниця окупантів закликала Україну переглянути своє ставлення до взятих на себе зобов'язань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" передали українській стороні список утримуваних осіб, яких вони готові віддати в рамках обміну полоненими. Бойовики "ДНР" готові віддати Києву 8 осіб, тоді як сепаратисти з "ЛНР" внесли до списку 11 полонених.

Крім того, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що обмін полоненими з терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР" може початися в найближчі тижні.