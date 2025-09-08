У Зеленского подтвердили, что россияне ударили по Кабмину "Искандером"

Как сообщил Ермак, сегодня он провел телефонный разговор с государственным секретарем США, исполняющим обязанности советника американского президента по вопросам национальной безопасности Марко Рубио.

"Проинформировал о постоянных ударах россиян, которые атакуют наши города, жилые дома, дронами и ракетами. Они убивают гражданских людей, детей, разрушают нашу инфраструктуру. Впервые враг атаковал здание правительства Украины - удар был нанесен баллистической ракетой "Искандер",- рассказал глава ОП.

Ермак и Рубио также обсудили гарантии безопасности, оборонную поддержку Украины, усиление санкций против России и координацию действий с партнерами.

"Путин понимает исключительно силу, войну прекращать не хочет, необходимо продолжать давление на РФ. Устойчивый мир - наша цель, которой должны достичь", - подчеркнул глава ОП.

Он также поблагодарил за лидерство президента США Дональда Трампа в стремлении завершить войну России против Украины и весь американский народ за поддержку и помощь.

"Также благодарю Госсекретаря Марко Рубио, который много делает для достижения справедливого мира. Продолжаем работу", - добавил Ермак.