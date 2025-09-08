У Зеленського підтвердили, що росіяни вдарили по Кабміну "Іскандером"

Російські окупанти в ніч на 7 вересня ударили по будівлі Кабінету міністрів України крилатою ракетою "Іскандер". Це підтвердили в Офісі президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
Як повідомив Єрмак, сьогодні він провів телефонну розмову з державним секретарем США, виконувачем обов’язків радника американського президента з питань національної безпеки Марко Рубіо.
"Поінформував про постійні удари росіян, які атакують наші міста, житлові будинки, дронами та ракетами. Вони вбивають цивільних людей, дітей, руйнують нашу інфраструктуру. Вперше ворог атакував будівлю уряду України - удар було нанесено балістичною ракетою "Іскандер", - розповів глава ОП.
Єрмак та Рубіо також обговорили гарантії безпеки, оборонну підтримку України, посилення санкцій проти Росії та координацію дій із партнерами.
"Путін розуміє виключно силу, війну припиняти не хоче, необхідно продовжувати тиск на РФ. Стійкий мир - наша мета, якої маємо досягти", - наголосив глава ОП.
Він також подякував за лідерство президента США Дональда Трампа у прагненні завершити війну Росії проти України та всьому американському народові за підтримку й допомогу.
"Також дякую Держсекретарю Марко Рубіо, який багато робить для досягнення справедливого миру. Продовжуємо роботу", - додав Єрмак.
Нагадаємо, в ніч на 7 вересня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні.
Ворог уперше прорвав одну з найзахищеніших зон - урядовий квартал. Був "приліт" по будівлі Кабінету міністрів України.
Раніше ЗМІ повідомляли, що російські окупанти використали для удару по будівлі Кабінету міністрів не дрон-камікадзе "Шахед", а крилату ракету "Іскандер".
Зі свого боку посол ЄС в Україні Катаріна Матернова підтвердила, що росіяни використовували для удару "Іскандер".
"Я бачила це на власні очі: Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) точно знає, що робить. Балістична ракета "Іскандер", яка уразила Кабінет міністрів, була націлена саме туди - в саме серце уряду України. Нам показали значні залишки самої ракети. І безліч осколків, що залишилися від касетного боєприпасу, вбудованого в "Іскандер", - зазначила вона.