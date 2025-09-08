ua en ru
У Зеленского подтвердили, что россияне ударили по Кабмину "Искандером"

Понедельник 08 сентября 2025 20:19
У Зеленского подтвердили, что россияне ударили по Кабмину "Искандером" Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты в ночь на 7 сентября ударили по зданию Кабинета министров Украины крылатой ракетой "Искандер". Это подтвердили в Офисе президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Как сообщил Ермак, сегодня он провел телефонный разговор с государственным секретарем США, исполняющим обязанности советника американского президента по вопросам национальной безопасности Марко Рубио.

"Проинформировал о постоянных ударах россиян, которые атакуют наши города, жилые дома, дронами и ракетами. Они убивают гражданских людей, детей, разрушают нашу инфраструктуру. Впервые враг атаковал здание правительства Украины - удар был нанесен баллистической ракетой "Искандер",- рассказал глава ОП.

Ермак и Рубио также обсудили гарантии безопасности, оборонную поддержку Украины, усиление санкций против России и координацию действий с партнерами.

"Путин понимает исключительно силу, войну прекращать не хочет, необходимо продолжать давление на РФ. Устойчивый мир - наша цель, которой должны достичь", - подчеркнул глава ОП.

Он также поблагодарил за лидерство президента США Дональда Трампа в стремлении завершить войну России против Украины и весь американский народ за поддержку и помощь.

"Также благодарю Госсекретаря Марко Рубио, который много делает для достижения справедливого мира. Продолжаем работу", - добавил Ермак.

Удар РФ по Кабмину

Напомним, в ночь на 7 сентября российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине.

Враг впервые прорвал одну из самых защищенных зон - правительственный квартал. Был "прилет" по зданию Кабинета министров Украины.

Ранее СМИ сообщали, что российские оккупанты использовали для удара по зданию Кабинета министров не дрон-камикадзе "Шахед", а крылатую ракету "Искандер".

Со своей стороны посол ЕС в Украине Катарина Матернова подтвердила, что россияне использовали для удара "Искандер".

"Я видела это собственными глазами: Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) точно знает, что делает. Баллистическая ракета "Искандер", которая поразила Кабинет министров, была нацелена именно туда - в самое сердце правительства Украины. Нам показали значительные остатки самой ракеты. И множество осколков, оставшихся от кассетного боеприпаса, встроенного в "Искандер", - отметила она.

