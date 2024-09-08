У Зеленского о передаче Ираном ракет РФ: Украине нужно разрешить бить по складах

Партнеры должны разрешить Украине уничтожать склады с ракетами в России. Речь идет о ракетах, которые Иран мог передать российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
Он подчеркнул, что страна, помогающая оружием террористическим организациям и террористическим государствам, должна быть наказана. Ермак призвал союзников разрешить Украине использование предоставленного оружия для уничтожения складов с ракетами в России.
"В ответ на поставку России баллистических ракет нужно предоставить разрешение Украине уничтожать склады с этими ракетами западным оружием во избежание террора", - подчеркнул Ермак.
Руководитель Офиса президента считает, что демократии должны отвечать на террор автократии. Он добавил, что удары по террористической России - это защита Украины, а защита не является эскалацией войны.
Напомним, по данным издания The Wall Street Journal, Россия получила от Ирана баллистические ракеты малого радиуса действия.
Украина призвала Иран прекратить поддерживать российскую армию и предупредила, что в случае подтверждения передачи ракет для двусторонних отношений будут "разрушительные последствия".
Иран в ООН отрицал передачу ракет. Однако после этого иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани в интервью подтвердил, что Тегеран передал России ракеты. Он отметил, что это была часть бартера. Другая часть сделки - поставка дронов.
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