У Зеленського про передачу Іраном ракет РФ: Україні потрібно дозволити бити по складах

Він наголосив, що країна, яка допомагає зброєю терористичним організаціям і терористичним державам, має бути покарана. Єрмак закликав союзників дозволити Україні використання наданої зброї для знищення складів з ракетами в Росії.

"У відповідь на постачання Росії балістичних ракет потрібно надати дозвіл Україні знищувати склади з цими ракетами західною зброєю, щоб уникнути терору", - підкреслив Єрмак.

Керівник Офісу президента вважає, що демократії мають відповідати на терор автократій. Він додав, що удари по терористичній Росії - це захист України, а захист не є ескалацією війни.