У Зеленського про передачу Іраном ракет РФ: Україні потрібно дозволити бити по складах

Партнери повинні дозволити Україні знищувати склади з ракетами в Росії. Йдеться про ракети, які Іран міг передати російській армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.
Він наголосив, що країна, яка допомагає зброєю терористичним організаціям і терористичним державам, має бути покарана. Єрмак закликав союзників дозволити Україні використання наданої зброї для знищення складів з ракетами в Росії.
"У відповідь на постачання Росії балістичних ракет потрібно надати дозвіл Україні знищувати склади з цими ракетами західною зброєю, щоб уникнути терору", - підкреслив Єрмак.
Керівник Офісу президента вважає, що демократії мають відповідати на терор автократій. Він додав, що удари по терористичній Росії - це захист України, а захист не є ескалацією війни.
Нагадаємо, за даними видання The Wall Street Journal, Росія отримала від Ірану балістичні ракети малого радіуса дії.
Україна закликала Іран припинити підтримувати російську армію і попередила, що у випадку підтвердження передачі ракет для двосторонніх відносин будуть "руйнівні наслідки".
Іран в ООН заперечив передачу ракет. Проте після цього іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані в інтерв'ю підтвердив, що Тегеран передав Росії ракети. Він зазначив, що це була частина бартеру. Інша частина угоди - постачання дронів.
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