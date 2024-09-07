Украина предупредила Иран о "разрушительных последствиях" на фоне передачи ракет России

Украина обратилась к Ирану на фоне возможной передачи баллистических ракет России. Тегеран предупредили о "разрушительных последствиях" для двусторонних отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

МИД отметил, что обеспокоен сообщениями в международных СМИ о возможной передаче Ираном баллистических ракет России.

"В очередной раз призываем руководство Исламской Республики Иран воздержаться от передачи России, которая, согласно Уставу ООН и норм международного права, является государством-агрессором, любых видов вооружения и военной техники", - говорится в заявлении.

Более двух лет Украина ежедневно страдает от российских обстрелов, в том числе и дронами иранского производства. МИД отмечает, что углубление военно-технического сотрудничества России и Ирана несет серьезные угрозы безопасности не только для Украины, но и для всей Европы, Ближнего Востока и мира.

"Призываем мировое сообщество усилить давление на Тегеран и Москву ради защиты международного мира и безопасности", - заявили в МИД.

Украина призывает Иран полностью прекратить предоставлять оружие России и доказать "искренность заявлений своего политического руководства о непричастности к подпитке российской военной машины смерти".

"Предостерегаем официальный Тегеран, что в случае подтверждения факта передачи Ираном баллистических ракет в Российскую Федерацию, это будет иметь разрушительные последствия для украинско-иранских двусторонних отношений", - подчеркивает министерство.