У Зеленского о передаче Ираном ракет РФ: Украине нужно разрешить бить по складах

Партнеры должны разрешить Украине уничтожать склады с ракетами в России. Речь идет о ракетах, которые Иран мог передать российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

Он подчеркнул, что страна, помогающая оружием террористическим организациям и террористическим государствам, должна быть наказана. Ермак призвал союзников разрешить Украине использование предоставленного оружия для уничтожения складов с ракетами в России.

"В ответ на поставку России баллистических ракет нужно предоставить разрешение Украине уничтожать склады с этими ракетами западным оружием во избежание террора", - подчеркнул Ермак.

Руководитель Офиса президента считает, что демократии должны отвечать на террор автократии. Он добавил, что удары по террористической России - это защита Украины, а защита не является эскалацией войны.