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У Зеленского о передаче Ираном ракет РФ: Украине нужно разрешить бить по складах

Киев, Воскресенье 08 сентября 2024 15:12
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У Зеленского о передаче Ираном ракет РФ: Украине нужно разрешить бить по складах Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Партнеры должны разрешить Украине уничтожать склады с ракетами в России. Речь идет о ракетах, которые Иран мог передать российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

Он подчеркнул, что страна, помогающая оружием террористическим организациям и террористическим государствам, должна быть наказана. Ермак призвал союзников разрешить Украине использование предоставленного оружия для уничтожения складов с ракетами в России.

"В ответ на поставку России баллистических ракет нужно предоставить разрешение Украине уничтожать склады с этими ракетами западным оружием во избежание террора", - подчеркнул Ермак.

Руководитель Офиса президента считает, что демократии должны отвечать на террор автократии. Он добавил, что удары по террористической России - это защита Украины, а защита не является эскалацией войны.

Иран мог передать ракеты России

Напомним, по данным издания The Wall Street Journal, Россия получила от Ирана баллистические ракеты малого радиуса действия.

Украина призвала Иран прекратить поддерживать российскую армию и предупредила, что в случае подтверждения передачи ракет для двусторонних отношений будут "разрушительные последствия".

Иран в ООН отрицал передачу ракет. Однако после этого иранский депутат Ахмад Бахшаешь Ардестани в интервью подтвердил, что Тегеран передал России ракеты. Он отметил, что это была часть бартера. Другая часть сделки - поставка дронов.

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