У Зеленського про передачу Іраном ракет РФ: Україні потрібно дозволити бити по складах
Партнери повинні дозволити Україні знищувати склади з ракетами в Росії. Йдеться про ракети, які Іран міг передати російській армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.
Він наголосив, що країна, яка допомагає зброєю терористичним організаціям і терористичним державам, має бути покарана. Єрмак закликав союзників дозволити Україні використання наданої зброї для знищення складів з ракетами в Росії.
"У відповідь на постачання Росії балістичних ракет потрібно надати дозвіл Україні знищувати склади з цими ракетами західною зброєю, щоб уникнути терору", - підкреслив Єрмак.
Керівник Офісу президента вважає, що демократії мають відповідати на терор автократій. Він додав, що удари по терористичній Росії - це захист України, а захист не є ескалацією війни.
Іран міг передати ракети Росії
Нагадаємо, за даними видання The Wall Street Journal, Росія отримала від Ірану балістичні ракети малого радіуса дії.
Україна закликала Іран припинити підтримувати російську армію і попередила, що у випадку підтвердження передачі ракет для двосторонніх відносин будуть "руйнівні наслідки".
Іран в ООН заперечив передачу ракет. Проте після цього іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані в інтерв'ю підтвердив, що Тегеран передав Росії ракети. Він зазначив, що це була частина бартеру. Інша частина угоди - постачання дронів.
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