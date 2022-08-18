Ядерний шантаж росіян: гендиректор МАГАТЕ готовий очолити місію на Запорізькій АЕС

Голова Міжнародної агенції ООН з атомної енергетики Рафаель Маріано Ґроссі заявив про готовність очолити делегацію на Запорізьку АЕС. Наразі вона окупована російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулебу в Twitter.

"Рафаель Маріано Ґроссі поінформував мене що, у відповідь на запрошення України, він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Я підкреслив нагальність такої місії, аби протидіяти загрозам безпеці, спричиненим російською агресією", - написав Кулеба.

Водночас сам Ґроссі та пресслужба МАГАТЕ наразі не коментували розмову, про яку повідомив міністр.

Загроза на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, що сьогодні в Міноборони Росії анонсували "теракт" на Запорізькій АЕС, який нібито може статися завтра, 19 липня.

Додамо, напередодні в ООН заявили, що готові підтримати місію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС з Києва, якщо з цим погодяться Україна і Росія.

Тим часом російські окупанти продовжують погрожувати делегації МАГАТЕ "небезпечною поїздкою" на атомну станцію.

В "Енергоатомі" зазначають, що станція продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

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