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Росія погрожує зупинити Запорізьку АЕС

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Москва, Четвер 18 серпня 2022 11:58
Росія погрожує зупинити Запорізьку АЕС Фото: Росія погрожує зупинити Запорізьку АЕС (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія погрожує зупинити Запорізьку АЕС, якщо Україна нібито не припинить обстріли станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Як висновок з вищевикладеного звертаємо Вашу увагу, що при продовженні негативного розвитку ситуації, пов'язаної з обстрілами атомної станції Україною, може бути розглянуто питання про виведення в "холодний резерв" 5-го і 6-го енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС", - заявив начальник військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту ЗС РФ Ігор Кирилов.

Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ "анонсували" теракт на ЗАЕС, заявивши, що Україна готує провокацію на тлі візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша до Львова.

Раніше повідомлялося, що ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС з Києва, якщо з цим погодяться Україна і Росія.

При цьому РФ погрожувала делегації МАГАТЕ небезпечною поїздкою на Запорізьку АЕС через столицю.

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