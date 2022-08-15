В "Енергоатомі" оцінили наслідки ворожих обстрілів ЗАЕС за минулий тиждень
Фото: в "Енергоатомі" оцінили наслідки ворожих обстрілів ЗАЕС за минулий тиждень (Getty Images)
Протягом минулого тижня російські військові регулярно завдавали ударів по Запорізькій АЕС. Наразі станція продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатома".
Наслідки ворожих обстрілів по ЗАЕС:
- на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, внаслідок чого один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений;
- окупанти пошкодили азотно-кисневу станцію,об‘єднаний допоміжний корпус, насосну станцію стоків й відкритий розподільчий пристрій 750 кВ;
- було обстріляно пожежну частину, яка розташована на території ЗАЕС й призначена для її захисту від пожеж;
- існує ризик витоку водню й розпилення радіоактивних речовин;
- пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу.
"Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень", - пише пресслужба "Енергоатому".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.