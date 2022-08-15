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В "Енергоатомі" оцінили наслідки ворожих обстрілів ЗАЕС за минулий тиждень

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Понеділок 15 серпня 2022 12:27
В "Енергоатомі" оцінили наслідки ворожих обстрілів ЗАЕС за минулий тиждень Фото: в "Енергоатомі" оцінили наслідки ворожих обстрілів ЗАЕС за минулий тиждень (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулого тижня російські військові регулярно завдавали ударів по Запорізькій АЕС. Наразі станція продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатома".

Наслідки ворожих обстрілів по ЗАЕС:

  • на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, внаслідок чого один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений;
  • окупанти пошкодили азотно-кисневу станцію,об‘єднаний допоміжний корпус, насосну станцію стоків й відкритий розподільчий пристрій 750 кВ;
  • було обстріляно пожежну частину, яка розташована на території ЗАЕС й призначена для її захисту від пожеж;
  • існує ризик витоку водню й розпилення радіоактивних речовин;
  • пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу.

"Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень", - пише пресслужба "Енергоатому".

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