Фото: в "Енергоатомі" оцінили наслідки ворожих обстрілів ЗАЕС за минулий тиждень (Getty Images)

Протягом минулого тижня російські військові регулярно завдавали ударів по Запорізькій АЕС. Наразі станція продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатома".

Наслідки ворожих обстрілів по ЗАЕС: на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, внаслідок чого один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений;

окупанти пошкодили азотно-кисневу станцію,об‘єднаний допоміжний корпус, насосну станцію стоків й відкритий розподільчий пристрій 750 кВ;

було обстріляно пожежну частину, яка розташована на території ЗАЕС й призначена для її захисту від пожеж;

існує ризик витоку водню й розпилення радіоактивних речовин;

пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу. "Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень", - пише пресслужба "Енергоатому".