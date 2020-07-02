Рада може відправити Смолія у відставку у п'ятницю

Сьогодні відповідну постанову про відставку розглядатимуть комітети Ради
Верховна рада може відправити главу Національного банку України Якова Смолія у відставку у п'ятницю, 3 липня. Сьогодні постанову про відставку розглядатимуть комітети Ради.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
Так, сьогодні Смолій провів зустріч з керівниками українських банків. Він повідомив про причини своєї відставки і систематичний політичний тиск, який здійснюється на НБУ.
Вчора стало відомо, що Смолій йде з посади. Він відзначав, що своєю відставкою хоче застерегти "від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні".
У коментарі РБК-Україна перший заступник голови комітету з питань податкової та фінансової політики парламенту Ярослав Железняк підкреслював, що наслідками такої заяви може бути припинення або значне ослаблення співпраці з МВФ.
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Автор: Юлия Струк