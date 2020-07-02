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Рада може відправити Смолія у відставку у п'ятницю

Новини » Політика     02.07.2020 - 15:00
Рада може відправити Смолія у відставку у п'ятницю
Фото: Яків Смолій (flickr.com National Bank of Ukraine)

Сьогодні відповідну постанову про відставку розглядатимуть комітети Ради

Верховна рада може відправити главу Національного банку України Якова Смолія у відставку у п'ятницю, 3 липня. Сьогодні постанову про відставку розглядатимуть комітети Ради.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Так, сьогодні Смолій провів зустріч з керівниками українських банків. Він повідомив про причини своєї відставки і систематичний політичний тиск, який здійснюється на НБУ.

Вчора стало відомо, що Смолій йде з посади. Він відзначав, що своєю відставкою хоче застерегти "від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні".

У коментарі РБК-Україна перший заступник голови комітету з питань податкової та фінансової політики парламенту Ярослав Железняк підкреслював, що наслідками такої заяви може бути припинення або значне ослаблення співпраці з МВФ.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Національний банк УкраїниВерховна РадаЯків Смолій
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