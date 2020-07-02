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Зеленський вніс в Раду постанову про звільнення Смолія

Новини » Політика     02.07.2020 - 11:02
Зеленський вніс в Раду постанову про звільнення Смолія
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

На даний момент її текст відсутній

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній раді проект постанови про звільнення глави Національного банку України Якова Смолія. На даний момент її текст відсутній.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Постанову №3772 внесли в Раду сьогодні, 2 липня. Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Підкреслимо, вчора Смолій подав у відставку. Причиною такого рішення, за його словами, став "систематичний політичний тиск".

Глава НБУ пояснив, що своєю відставкою хоче застерегти "від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні".

У коментарі РБК-Україна перший заступник голови комітету з питань податкової та фінансової політики ВР Ярослав Железняк допустив, що наслідками такої заяви може бути припинення або значне ослаблення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, Офіс президента опублікував заяву після відставки Смолія: у президента закликали позбавити політичного забарвлення дискусії щодо діяльності НБУ.

Як писало РБК-Україна, долар підскочив на міжбанку після заяви глави Нацбанку про відставку.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Володимир ЗеленськийзвільненняЯків Смолій
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