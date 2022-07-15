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У Зеленського відреагували на удар по вишах Миколаєва та сказали, як зупинити терор РФ

Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Удар окупантів по двох найбільших університетах Миколаєва це методика терору боягузів. Щоб зупинити це Україні необхідно більше зброї від союзників, потужні санкції проти РФ та визнання її країною-спонсором тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Росія вдарила ракетами по двох найбільших університетах Миколаєва. Ця країна обрала методику терору проти цивільних, бо не може перемогти ЗСУ на полі бою. Це методика боягузів та злочинців. Росія - це країна-вбивця, держава-терорист", - написав Єрмак.

Він зазначив, що країна-агресор відповідатиме за всі злочини проти нашого народу.

"Більше зброї + потужніші санкції + визнання Росії країною-спонсором тероризму = швидша перемога над загрозою для всіх демократичних країн", - підкреслив Єрмак.

Ракетний удар по вишах Миколаєва

Нагадаємо, сьогодні російські війська випустили щонайменше десять ракет по Миколаєву. Ворожі цілі влучили у два найбільших університети міста, відомо про двох поранених. Відео удару виклав у мережі голова ОВА Віталій Кім, а фото наслідків показали в ДСНС.

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МиколаївАндрій Єрмакракетный удар