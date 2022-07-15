У Зеленского отреагировали на удар по вузам Николаева и сказали, как остановить террор РФ

"Россия ударила ракетами по двум крупнейшим университетам Николаева. Эта страна выбрала методику террора против гражданских, потому что не может победить ВСУ на поле боя. Это методика трусов и преступников. Россия - это страна-убийца, государство-террорист", - написал Ермак

Он отметил, что страна-агрессор будет отвечать за все преступления против нашего народа.

"Больше оружия + более мощные санкции + признание России страной-спонсором терроризма = более быстрая победа над угрозой для всех демократических стран", - подчеркнул Ермак.

Ракетный удар по вузам Николаева

Напомним, сегодня российские войска выпустили по меньшей мере десять ракет по Николаеву. Вражеские цели попали в два крупнейших университета города, известно о двух раненых. Видео удара выложил в сети глава ОВА Виталий Ким, а фото последствий показали в ГСЧС.

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