У Зеленського відреагували на удар по вишах Миколаєва та сказали, як зупинити терор РФ
Удар окупантів по двох найбільших університетах Миколаєва це методика терору боягузів. Щоб зупинити це Україні необхідно більше зброї від союзників, потужні санкції проти РФ та визнання її країною-спонсором тероризму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.
"Росія вдарила ракетами по двох найбільших університетах Миколаєва. Ця країна обрала методику терору проти цивільних, бо не може перемогти ЗСУ на полі бою. Це методика боягузів та злочинців. Росія - це країна-вбивця, держава-терорист", - написав Єрмак.
Він зазначив, що країна-агресор відповідатиме за всі злочини проти нашого народу.
"Більше зброї + потужніші санкції + визнання Росії країною-спонсором тероризму = швидша перемога над загрозою для всіх демократичних країн", - підкреслив Єрмак.
Ракетний удар по вишах Миколаєва
Нагадаємо, сьогодні російські війська випустили щонайменше десять ракет по Миколаєву. Ворожі цілі влучили у два найбільших університети міста, відомо про двох поранених. Відео удару виклав у мережі голова ОВА Віталій Кім, а фото наслідків показали в ДСНС.
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