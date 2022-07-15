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У Зеленского отреагировали на удар по вузам Николаева и сказали, как остановить террор РФ

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Николаев, Пятница 15 июля 2022 12:57
У Зеленского отреагировали на удар по вузам Николаева и сказали, как остановить террор РФ Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Удар оккупантов по двум крупнейшим университетам Николаева это методика террора трусов. Чтобы остановить это Украине необходимо больше оружия от союзников, мощные санкции против РФ и признание ее страной-спонсором терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Россия ударила ракетами по двум крупнейшим университетам Николаева. Эта страна выбрала методику террора против гражданских, потому что не может победить ВСУ на поле боя. Это методика трусов и преступников. Россия - это страна-убийца, государство-террорист", - написал Ермак

Он отметил, что страна-агрессор будет отвечать за все преступления против нашего народа.

"Больше оружия + более мощные санкции + признание России страной-спонсором терроризма = более быстрая победа над угрозой для всех демократических стран", - подчеркнул Ермак.

Ракетный удар по вузам Николаева

Напомним, сегодня российские войска выпустили по меньшей мере десять ракет по Николаеву. Вражеские цели попали в два крупнейших университета города, известно о двух раненых. Видео удара выложил в сети глава ОВА Виталий Ким, а фото последствий показали в ГСЧС.

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Николаев Андрей Ермак ракетный удар
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