У Зеленского очертили два следующих шага для урегулирования войны РФ против Украины

Украина обозначила следующие шаги для урегулирования войны с РФ. Речь идет о большом обмене пленными и определении места для следующей встречи с россиянами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрей Ермака в Telegram.
Ермак провел онлайн-разговор с дипломатическими представителями лидеров стран Северной Европы и Балтии. Руководитель ОП проинформировал коллег о последних событиях - переговоров в Стамбуле, встречи президента Владимира Зеленского в Италии и Ватикане, а также о важном разговоре Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран ЕС.
"Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Вторым - определение места для следующей встречи с представителями РФ", - подчеркнул Ермак.
По словам руководитель ОП, отдельное внимание было уделено необходимости усиления санкционного давления на Россию.
Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры Украины и РФ. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где ждал встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Но диктатор проигнорировал встречу с Зеленским.
Украинскую команду в Стамбуле возглавлял глава Минобороны Рустем Умеров. Путин отправил в Турцию чиновников низкого уровня, чем вызвал критику. Российскую делегацию возглавлял помощник диктатора Владимир Мединский.
После встречи Умеров сообщил, что Украина и РФ договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Сейчас идет работа над обменом.
Как сообщали западные СМИ, Россия на переговорах выдвинула неприемлемые условия Украине. Источники РБК-Украина сообщили, что РФ требовала принятия Украиной нейтрального статуса, фактический отказ от пяти регионов (в том числе тех территорий, которые РФ не контролирует), вывод украинских войск с этих территорий, отказ от репараций и защиту прав русскоязычных.
Новый Папа Римский Лев XIV готов предложить Ватикан как место проведения следующих переговоров Украины и РФ.
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