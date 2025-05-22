У Зеленского очертили два следующих шага для урегулирования войны РФ против Украины

Ермак провел онлайн-разговор с дипломатическими представителями лидеров стран Северной Европы и Балтии. Руководитель ОП проинформировал коллег о последних событиях - переговоров в Стамбуле, встречи президента Владимира Зеленского в Италии и Ватикане, а также о важном разговоре Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран ЕС.

"Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Вторым - определение места для следующей встречи с представителями РФ", - подчеркнул Ермак.

По словам руководитель ОП, отдельное внимание было уделено необходимости усиления санкционного давления на Россию.