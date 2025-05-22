У Зеленського окреслили два наступні кроки для врегулювання війни РФ проти України

Єрмак провів онлайн-розмову з дипломатичними представниками лідерів країн Північної Європи та Балтії. Керівник ОП поінформував колег про останні події - переговорів у Стамбулі, зустрічі президента Володимира Зеленського в Італії та Ватикані, а також про важливу розмову Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і лідерами країн ЄС.

"Наша позиція чітка: першим кроком має стати домовленість про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Другим - визначення місця для наступної зустрічі з представниками РФ", - наголосив Єрмак.

За словами керівник ОП, окрема увага була приділена необхідності посилення санкційного тиску на Росію.