Зеленского ожидают на открытии Нотр-Дама, - Le Monde

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить 7 декабря церемонию открытия отреставрированного собора Парижской богоматери во Франции. Там также будет присутствовать Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Le Monde.

В субботу, 7 декабря, в Париже пройдет открытие реконструированного Собора Парижской Богоматери. На церемонии будет присутствовать новоизбранный президент США Дональд Трамп, для которого эта поездка будет первым зарубежным визитом после победы на выборах.

Также там будут присутствовать около сорока глав государств и правительств.

Ожидается и визит президента Украины Владимира Зеленского.

"Он встретится с президентом Макроном. Возможны и другие встречи, в частности, с новоизбранным президентом Дональдом Трампом", - сообщил источник издания.

На данный момент известно, что свое участие подтвердили президент Германии Франк Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Польши Анджей Дуда, президент Хорватии Зоран Миланович, президент Болгарии Румен Радев, президент Эстонии Алар Карис, президент Финляндии Александр Стубб и президент Литвы Гитанас Науседа. Также будет присутствовать президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то же время на пресс-конференции в Киеве сегодня спикер МИД Украины Георгий Тихий не подтвердил и не опроверг вероятность встречи Зеленского и Трампа в Париже.

"Пусть эта информация пока остается в СМИ, а на официальном уровне - подождет", - сказал Тихий.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари

В апреле 2019 года произошел масштабный пожар в Соборе парижской Богоматери. Тогда его причиной назвали проблему с электрической сетью. Пожар в соборе тушили в течение 14 часов.

Собор получил значительные повреждения, а президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что собор восстановят через пять лет.

Собор Парижской Богоматери, также известный как собор Нотр-Дам (фр. Notre-Dame de Paris) - католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Готический собор возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163-1345 годов.