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Макрон: відновлення Нотр-Даму за 5 років цілком можливе

Новини » Політика    25.05.2019 - 19:29
Макрон: відновлення Нотр-Даму за 5 років цілком можливе
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

За його словами, це можливо без шкоди якості матеріалів і процесу будівельних робіт

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що технічно можливо відновити потерпілий при пожежі собор Паризької Богоматері за п'ять років. Про це повідомляє Le Monde.

Раніше президент Франції заявив, що Нотр-Дам необхідно відновити за п'ять років. Такі терміни викликали подив у багатьох французьких архітекторів, впевнених, що в реальності подібні роботи займуть набагато більше часу.

"Цей термін в п'ять років - потенційно можливий. І це без шкоди якості матеріалів і процесу будівельних робіт", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Національні збори Франції (нижня палата парламенту) підтримала законопроект про реставрацію частково згорів собору Нотр-Дам. У першому читанні за документ проголосували 32 людини, п'ятеро висловилися проти, ще 10 утрималися.

Як відомо, в столиці Франції Парижі увечері 15 квітня сталася пожежа в соборі Нотр-Дам де Парі, в результаті якого обвалився шпиль і дах будівлі. Структуру Нотр-Дам де Парі вдалося зберегти. Вдалося врятувати також терновий вінець Ісуса Христа, вівтар і вівтарний хрест собору.

РБК-Україна писало, що собор Нотр-Дам де Парі практично врятували від руйнування. Всі нестабільні частини собору, в тому числі декоративні елементи фасадів західної і північної частин і південну вежу, стабілізували.

Раніше повідомлялося, що сума пожертвувань на реконструкцію за перші два дні після пожежі собору Нотр-Дам де Парі досягла майже 1 млрд євро.

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Новини України Еммануель Макрон
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