У Зеленського звернулись до Apple через "російський" Крим

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Компанії надіслали відповідний запит

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до Apple через позначення Криму російською територією в своїх додатках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Представництва.

Зазначається, що було надіслано запити до команії Apple Incs, а також до AFP News Agency через неправильні позначення Криму.

"Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим реагує на події, що пов‘язані з неправильними позначеннями Криму чи відносинами іноземних компаній з компаніями держави-окупанта в Криму. За останній час ми надіслали відповідні запити AFP News Agency та Apple Incs щодо відповідних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в програмі "Погода" Apple на території Росії почала показувати Крим і Севастополь територією РФ.

Після цього міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував американську компанію. Він порадив Apple уявити, що її розробки "вкрав найлютіший ворог". Крім того, в МЗС надіслали ноту протесту компанії.

Пізніше на захист України виступили в МЗС Литви та Польщі. Так, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс нагадав Apple, що Крим є окупованою територією, а на Донбасі триває війна, в якій гинуть люди. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшедач також додав, що Крим не є територією Росії.