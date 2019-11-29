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В МЗС Польщі нагадали Apple, що Крим є українською територією

Новини » Політика     29.11.2019 - 06:20
В МЗС Польщі нагадали Apple, що Крим є українською територією
Ілюстративне фото: прапор Польщі (pixabay.com-kaboompics)

Пшедач розчарований діями компанії

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшедач висловився в підтримку України після того, як Apple позначила анексований Крим як російську територію в своїх додатках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Пшедача.

Він нагадав американській компанії, що Крим - це територія України, а також висловив розчарування тим, що в Apple про це не знають.

"Дозвольте мені приєднатись до України, висловлюючи розчарування діями Apple.
А саме недавнього підхіду до Криму, трактуючи його як частину Росії. Нагадаю один очевидний факт: це не так. Сором вам, Apple!", - написав Пшедач.

В МЗС Польщі нагадали Apple, що Крим є українською територією

Раніше міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс нагадав Apple, що Крим є окупованою територією, а на Донбасі триває війна, в якій гинуть люди.

Також міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував американську компанію за це дія. Він порадив Apple уявити, що її розробки "вкрав найлютіший ворог".

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що в програмі "Погода" Apple на території Росії почала показувати Крим і Севастополь територією РФ.

Міжнародний інститут стратегічних досліджень назвав Севастополь російським Україна звернулася до Держдепу та Apple через "російський" Крим у додатках
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