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У Зеленского обратились к Apple из-за "российского" Крыма

Новости » Политика     29.11.2019 - 15:32
У Зеленского обратились к Apple из-за "российского" Крыма
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Компании направили соответствующий запрос

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым обратилось к Apple из-за обозначения Крыма российской территорией в своих приложениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Представительства.

Отмечается, что были направлены запросы в комании Apple Incs, а также к AFP News Agency из-за неправильных обозначений Крыма.

"Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму. За последнее время мы направили соответствующие запросы AFP News Agency и Apple Incs относительно соответствующих ситуаций", - говорится в сообщении.

У Зеленского обратились к Apple из-за &quot;российского&quot; Крыма

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в программе "Погода" Apple на территории России начала показывать Крым и Севастополь территорией РФ.

После этого министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую компанию. Он посоветовал Apple представить, что ее разработки "украл злейший враг". Кроме того, в МИД Украины направили ноту протеста компании.

Позже на защиту Украины выступили в МИД Литвы и Польши. Так, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс напомнил Apple, что Крым является оккупированной территорией, а на Донбассе продолжается война, в которой гибнут люди. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшедач также добавил, что Крым не является территорией России.

Литва напомнила Apple об оккупации Крыма и войне на Донбассе Пристайко раскритиковал Apple за "российский" Крым
Новости Украины AppleВладимир ЗеленскийКрым
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