У Зеленського про обмеження для чоловіків за кордоном: дистанційних документів не буде

Позиція держави щодо обмежень для чоловіків за кордоном - чітка. Дистанційних документів для чоловіків призовного віку не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю "24 каналу".

"Є абсолютно чітка позиція держави - дистанційних документів не буде. Будь ласка, приїздіть, отримайте ці документи на місці", - заявив радник керівника Офісу президента.

Проте, як зазначив Подоляк, позиція держави залишається незмінною, документи будуть видаватися на території України.

Він зазначив, що українцям необхідно дочекатися додаткових роз'яснень щодо роботи консульських служб, коли набере чинності новий закон про мобілізацію.

Що цьому передувало

Нагадаємо, днями Кабмін заборонив пересилати закордонні паспорти і паспорти громадянина України за кордон. Чоловіки віком від 18 до 60 років не зможуть отримати закордонні паспорти, перебуваючи за межами України.

Також з 23 квітня МЗС обмежило надання консульських послуг чоловікам віком 18-60 років за межами України до періоду, коли запрацює новий закон (він набуде чинності з 18 травня).

У Міноборони України зазначили, що ТЦК не будуть працювати за кордоном. Також у відомстві вважають нереалістичною видачу повісток за межами України.

Які обмеження для чоловіків за кордоном в новому законі про мобілізацію - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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