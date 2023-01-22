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У Зеленского о немецких танках: помогут ускорить темпы и локализовать войну

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Киев, Воскресенье 22 января 2023 11:33
У Зеленского о немецких танках: помогут ускорить темпы и локализовать войну Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Немецкие танки позволят Украине ускорить темпы боевых действий, а также локализовать войну в пределах оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в комментарии CNN.

Он отметил, что разочарован из-за задержки с поставками танков западного образца.

"Мы понимаем, что в некоторых странах есть запреты. Но чем медленнее это происходит, тем больше гибнет наших солдат и мирных жителей. Было бы важно, если бы Германия заняла здесь лидирующую позицию", - сказал Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что немецкие танки Leopard и другие современные танки помогут ускорить темпы войны.

"От 300 до 400 таких танков на самом деле превзошли бы 2000-3000 советских танков… Это бы резко ускорило темп войны и дало бы старт завершающим этапам", - пояснил он.

По словам Подоляка, быстрая поставка танков украинским войскам локализует боевые действия и поможет уменьшить линию фронта.

"Она (война - ред.) не расширится, а останется на оккупированных территориях и будет решена танковой войной", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Подоляк ожидает, что партнеры все же достигнут соглашения о поставках танков и ракет большой дальности, поскольку Россия "собирается привлечь гораздо больше войск, много устаревшей советской техники и все, что у них осталось".

Напомним, партнеры на восьмом "Рамштайне" не достигли договоренностей по танкам для Украины. Германия заявила, что точка не поставлена, а дискуссии продолжатся.

При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что политическое решение о танках для Украины не приняли из-за нежелания Германии.

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