Решение по танкам для Украины не приняли в основном из-за нежелания Германии, - Боррель

Политическое решение о передаче Украине танков западного образца не приняли в основном из-за нежелания Германии. Замедление поставок техники затягивает войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в интервью elDiario.

По его мнению, война в Украине перешла в стадию застоя. На фоне этого в Европе продолжаются дискуссии о поставках танков.

"Идет дискуссия о том, давать ли Украине оружие, которое позволит не только сдерживать россиян, но и дать им отпор, сломав их фронт. И это та дискуссия о танках, которая идет сегодня, и которая мало-помалу, слишком мало-помалу продвигается к решению о поставках этого оружия", - сказал он.

При этом Боррель подчеркнул, что поддерживает поставки западных танков в Украину, поскольку в другом случае война продолжится. Но, по его словам, решение затягивается в основном из-за позиции Германии.

" Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за нежелания Германии. Но если этого не будет достигнуто, война будет продолжаться до следующей весны, когда Россия, вероятно, попытается начать новое наступление", - заявил дипломат.

Напомним, на последней встрече в формате "Рамштайн" партнеры не пришли к единому решению по танкам для Украины.

Германия заявила, что готова предоставить танки, если будут соответствующие договоренности с союзниками.

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