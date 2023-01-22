У Зеленського про німецькі танки: допоможуть пришвидшити темпи та локалізувати війну
Німецькі танки дозволять Україні пришвидшити темпи бойових дій, а також локалізувати війну у межах окупованих територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка у коментарі для CNN.
Він зазначив, що розчарований через затримку з постачаннями танків західного зразка.
"Ми розуміємо, що у деяких країнах є заборони. Але що повільніше це відбувається, то більше гине наших солдатів і мирних жителів. Було б важливим, якби Німеччина зайняла тут лідируючу позицію", - сказав Подоляк.
Радник голови ОП додав, що німецькі танки Leopard та інші сучасні танки допоможуть прискорити темпи війни.
"Від 300 до 400 таких танків насправді перевершили б 2000–3000 радянських танків… Це різко прискорило б темп війни і дало старт завершальним етапам", - пояснив він.
За словами Подоляка, швидке постачання танків українським військам локалізує бойові дії і допоможе зменшити лінію фронту.
"Вона (війна - ред.) не розшириться, а залишиться на окупованих територіях і буде вирішена танковою війною", - підкреслив радник керівника ОП.
Подоляк очікує, що партнери все ж досягнуть угоди про постачання танків і ракет великої дальності, оскільки Росія "збирається залучити набагато більше військ, багато застарілої радянської техніки і все, що у них лишилося".
Нагадаємо, партнери на восьмому "Рамштайні" не досягли домовленостей щодо танків для України. Німеччина заявила, що крапку не поставлено, а дискусії продовжаться.
При цьому глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що політичне рішення про танки для України не прийняли через небажання Німеччини.
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