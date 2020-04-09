У Зеленського назвали умову введення надзвичайного стану в Україні

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Умовою є велика вірогідність того, що без надзвичайного стану не зможуть зупинити COVID-19

В Офісі українського президента проговорюють питання введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирил Тимошенко в інтерв'ю "Українській правді".

Тимошенко зазначив, що умовою є велика вірогідність того, що без надзвичайного стану не зможуть зупинити COVID-19.

"Це умови, коли ми будемо розуміти, що є велика вірогідність того, що без надзвичайного стану ми не зможемо зупинити поширення коронавірусу. Там же багато різних факторів", - заявив він.

В ОПУ додали, надзвичайний стан - це заходи, які можуть допомагати контролювати ситуацію, контролювати те, щоб люди знаходилися вдома.

Зазначимо, з питання про можливе введення надзвичайного стану в Україні через епідемію коронавірусу думки українців розділилися практично порівну: 49% - підтримали б таку ініціативу, 43% - ні, а 8 не змогли відповісти. Дані були опубліковані 1 березня.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на даний момент в Україні немає потреби вводити надзвичайний стан у зв'язку з коронавірусом. Він додав, що введення надзвичайного стану можливе лише в крайньому випадку, так як він обмежує конституційні права громадян.