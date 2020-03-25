Надзвичайний стан або продовження карантину: Кабмін розглядає варіанти обмежень

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Кабмін розглядає різні варіанти введення надзвичайного режиму в Україні

Сьогодні Кабмін прийме рішення щодо режиму, який діятиме в Україні у зв’язку з протидією коронавірусу. Про це повідомив речник міністра охорони здоров’я Артем Дехтяренко в коментарі РБК-Україна.

Дехтяренко зазначив, що все це робиться з метою локалізувати вірус і мінімізувати його поширення.

"Уряд вивчає різні варіанти. І введення надзвичайного стану і розширення надзвичайної ситуації на всю країну разом із продовженням карантину", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні за рішенням виконкому вводять надзвичайний стан в Запоріжжі через перші випадки зараження коронавірусом в місті.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я підтвердило четверту смерть від коронавірусу в Україні, в Тернопільській області помер 68-річний пацієнт з лабораторно підтвердженим тестом на COVID-19.

Раніше глава МВС Арсен Аваков повідомляв, що в Україні планують посилити обмежувальні заходи на період карантину. Також він зазначав, що наполягатиме на введенні повного карантину в Україні.

Також він пропонує вжити додаткових заходів для боротьби з коронавірусом.