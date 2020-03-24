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Аваков: надзвичайний стан зараз не потрібен

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 21:49
Аваков: надзвичайний стан зараз не потрібен
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

На даний момент достатньо введення режиму надзвичайної ситуації

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на даний момент в Україні немає потреби вводити надзвичайний стан у зв'язку з коронавірусом. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Facebook.

За словами глави МВС, введення надзвичайного стану можливе лише в крайньому випадку, так як він обмежує конституційні права громадян.

"Для забезпечення карантину нам цілком достатньо оголошення режиму надзвичайної ситуації, який зараз діє у Києві та інших містах. Надзвичайний стан зараз не потрібен. Він передбачає обмеження конституційних прав. Для боротьби з вірусом нам це ні до чого. Його введення може бути лише крайнім заходом", - сказав Аваков.

Нагадаємо, раніше Він повідомляв, що в Україні планують посилити обмежувальні заходи на період карантину. Також він зазначав, що наполягатиме на введення повного карантину в Україні.

Також глава МВС пропонує прийняти додаткові заходи для боротьби з коронавірусом. зокрема, за його словами, необхідно збільшити дефіцит держбюджету мінімум в три рази з одночасним секвестром і провести реструктуризацію зовнішнього боргу.

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Новини України надзвичайний станАрсен АваковКоронавірус
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