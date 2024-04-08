У Зеленского назвали три степени политической наивности насчет войны в Украине

В мире наблюдается политическая наивность насчет войны России против Украины. В частности, она проявляется в предположении, что с Москвой можно договориться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Telegram .

По словам Подоляка, первая степень - верить, что присоединение к площади России (17 млн квадратных километров) еще 100 тысяч квадратных километров оккупированных украинских территорий - финальная цель Кремля.

Вторая степень - надеяться на достаточную для переговоров адекватность российского режима, который разрушил будущее своего государства ради увеличения территории на 0,6% и уничтожения гражданского населения другой страны.

И третья степень, по мнению Подоляка, фатальная. Она состоит в мнении, что россияне готовы соблюдать условия каких-либо договоренностей.

"Очевидно, что столько политической наивности в настоящем вряд ли где-то можно найти. Но если да, то откуда же у некоторых периодически берется это странное желание заставить Украину примириться с агрессором ценой территориальных уступок? Совершенно понятно, что будет дальше с Украиной, Европой, демократией и международным правом в целом", - отметил советник руководителя ОП.