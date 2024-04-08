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У Зеленского назвали три степени политической наивности насчет войны в Украине

Киев, Понедельник 08 апреля 2024 16:13
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У Зеленского назвали три степени политической наивности насчет войны в Украине Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В мире наблюдается политическая наивность насчет войны России против Украины. В частности, она проявляется в предположении, что с Москвой можно договориться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Telegram.

По словам Подоляка, первая степень - верить, что присоединение к площади России (17 млн квадратных километров) еще 100 тысяч квадратных километров оккупированных украинских территорий - финальная цель Кремля.

Вторая степень - надеяться на достаточную для переговоров адекватность российского режима, который разрушил будущее своего государства ради увеличения территории на 0,6% и уничтожения гражданского населения другой страны.

И третья степень, по мнению Подоляка, фатальная. Она состоит в мнении, что россияне готовы соблюдать условия каких-либо договоренностей.

"Очевидно, что столько политической наивности в настоящем вряд ли где-то можно найти. Но если да, то откуда же у некоторых периодически берется это странное желание заставить Украину примириться с агрессором ценой территориальных уступок? Совершенно понятно, что будет дальше с Украиной, Европой, демократией и международным правом в целом", - отметил советник руководителя ОП.

План Трампа

Напомним, ранее издание The Washington Post узнало, какой план придумал экс-президент Дональд Трамп для того, чтобы "завершить войну в Украине".

По информации журналистов, идея Трампа заключается в том, чтобы "подтолкнуть" Украину отдать России Крым и Донбасс.

Бывший президент США якобы заявил, что и Россия, и Украина "хотят сохранить лицо, хотят выхода", и что люди в некоторых частях Украины согласились бы быть частью России.

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Офис президента Война России против Украины Михаил Подоляк
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