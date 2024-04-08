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У Зеленського назвали три ступені політичної наївності щодо війни в Україні

Київ, Понеділок 08 квітня 2024 16:13
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У Зеленського назвали три ступені політичної наївності щодо війни в Україні Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У світі спостерігається політична наївність щодо війни Росії проти України. Зокрема, вона проявляється у припущенні, що з Москвою можна домовитись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка у Telegram.

За словами Подоляка, перший ступінь - вірити, що приєднання до площі Росії (17 млн квадратних кілометрів) ще 100 тисяч квадратних кілометрів окупованих українських територій - фінальна мета Кремля.

Другий ступінь - сподіватися на достатню для переговорів адекватність російського режиму, який зруйнував майбутнє своєї держави задля збільшення території на 0,6% та знищення цивільного населення іншої країни.

І третій ступінь, на думку Подоляка, фатальний. Він полягає в думці, що росіяни готові дотримуватися умов будь-яких домовленостей.

"Очевидно, що стільки політичної наївності в сьогоденні навряд чи десь можна знайти. Але якщо так, то звідки ж у деяких періодично береться це дивне бажання змусити Україну примиритися з агресором ціною територіальних поступок? Цілком зрозуміло, що буде далі з Україною, Європою, демократією та міжнародним правом загалом", - зазначив радник керівника ОП.

План Трампу

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post дізналося, який план вигадав екс-президент Дональд Трамп для того, щоб "завершити війну в Україні".

За інформацією журналістів, ідея Трампа полягає в тому, щоб "підштовхнути" Україну віддати Росії Крим та Донбас.

Колишній президент США нібито заявив, що і Росія, і Україна "хочуть зберегти особу, хочуть виходу", і що люди в деяких частинах України погодилися б бути частиною Росії.

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Офіс президента Війна Росії проти України Михайло Подоляк
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