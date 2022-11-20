У Зеленского назвали три шага к переговорам для России

Россия должна выполнить три главных условия для того, чтобы начать переговоры с Украиной. В частности, обязательным является вывод войск из нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.