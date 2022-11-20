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"Переговоры были бы капитуляцией Украины": в ОП объяснили нелепость дипломатии с Россией

Новина українською →
Киев, Воскресенье 20 ноября 2022 11:31
"Переговоры были бы капитуляцией Украины": в ОП объяснили нелепость дипломатии с Россией Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Попытки западных стран убедить Киев вести переговоры с Москвой после серии крупных военных побед украинцев бессмысленны. Это равносильно просить капитуляции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в интервью AFP.

"Если ты имеешь инициативу на поле боя, немного странно получать предложения вроде: "военным путем все равно не сделаешь, надо договариваться". Это означало бы, что возвращая свои территории страна должна капитулировать перед проигравшей", - заявил Подоляк.

Он также рассказал, что Москва не делала "никаких прямых предложений" Киеву о мирных переговорах, предпочитая передавать их через посредников и даже выдвигая возможность прекращения огня.

По его словам, на Банковой воспринимают такие разговоры как простой маневр Кремля, чтобы "отдохнуть" и подготовить новое наступление.

"Россия не хочет переговоров. Россия ведет коммуникационную кампанию под названием "переговоры". Она просто остановится на время и будет тренировать мобилизованные силы, находить дополнительное вооружение и укреплять свои позиции", - предостерегает Подоляк.

Он подчеркивает, несмотря на военные поражения России за последние недели, включая то, что Украина вернула под свой контроль Херсон, глава Кремля Владимир Путин все еще считает, что "он может уничтожить Украину и это его одержимость", поэтому переговоры с ним не имеют смысла.

"Запад не может подтолкнуть Украину к переговорам. Но наши партнеры все еще считают, что можно вернуться к довоенной эпохе, когда Россия является надежным партнером", - подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП акцентировал, отступление россиян из Киевской области в марте, а затем из Харьковской области в сентябре, освобождение Херсона - все это стало "фундаментальным переломом в конфликте".

"После ряда военных побед Украина не может позволить себе ни одной паузы в своем контрнаступлении, несмотря на приход зимних холодов и снега, которые усложняют ситуацию на месте. Сегодня даже небольшая пауза лишь добавляет потери, понесенные Украиной", - подытожил он.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, после бегства россиян из Херсона чиновники в США заговорили о переговорах с РФ. В частности, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли увидел "окно возможностей" для проведения переговоров между Украиной и РФ .

Отметим, в Офисе президента не раз объясняли, что переговоры с Россией невыгодны как Украине, так и Европе, поскольку временное перемирие будет означать следующий этап войны через некоторое время.

Так, президент Владимир Зеленский предупредил, сейчас Россия сейчас ищет возможности добиться "короткого перемирия", чтобы таким образом "восстановить силы" для последующего ведения войны.

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