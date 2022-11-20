У Зеленського назвали три кроки до переговорів для Росії

Росія має виконати три головні умови для того, щоб розпочати переговори з Україною. Зокрема, обов'язковим є виведення військ з нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.