У Зеленського назвали три кроки до переговорів для Росії
Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Росія має виконати три головні умови для того, щоб розпочати переговори з Україною. Зокрема, обов'язковим є виведення військ з нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.
За його словами, головними кроками до переговорів з Україною для Росії є:
- Припинення стрілянини ракетами по суверенній державі.
- Виведення окупаційних військ з території суверенної держави.
- Повернення до міжнародного права, де прописані кордони країн.
Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв, що спроби західних лідерів переконати Україну розпочати мирні переговори рівносильні проханням до капітуляції.
Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО щодо "неможливості проведення переговорів" з російським диктатором Володимиром Путіним.
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