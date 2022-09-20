У Зеленского назвали причину массового желания оккупантов присоединиться к России

Флешмоб "референдумов", устроенный оккупантами на захваченных территориях Украины свидетельствует о страхе. Именно поэтому подобные заявления - не больше, чем манипуляция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми..." - так он описал попытки оккупантов провести псевдореферендумы о присоединении к РФ.

По словам Ермака, именно так выглядит ужас разгрома.

"Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", - заверил он.