У Зеленского назвали причину массового желания оккупантов присоединиться к России

Флешмоб "референдумов", устроенный оккупантами на захваченных территориях Украины свидетельствует о страхе. Именно поэтому подобные заявления - не больше, чем манипуляция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми..." - так он описал попытки оккупантов провести псевдореферендумы о присоединении к РФ.
По словам Ермака, именно так выглядит ужас разгрома.
"Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", - заверил он.
Как сообщалось, "Общественный совет" Херсонской области обратился к "председателю" региона с инициативой немедленно провести "референдум" о признании региона субъектом РФ.
Также "Общественная палата" так называемой "ДНР" просит главаря Дениса Пушилина немедленно провести "референдум" по вхождению в состав России.
Напомним, что оккупанты в так называемой "ЛНР" тоже попросили так называемую "власть" провести псевдореферендум по присоединению к России.
При этом ранее сообщалось, что из-за успешного контнаступления ВСУ российская власть отложила на неопределенный срок проведение псевдореферендумов по "присоединению к России" так называемых "ЛДНР" и оккупированных территорий Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.