У Зеленського назвали причину масового бажання окупантів приєднатись до Росії

Флешмоб "референдумів", який влаштували окупанти на захоплених територіях України свідчить про страх. Саме тому подібні заяви - не більше, ніж маніпуляція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Офіса президента Андрія Єрмака.
"Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми..." - так він описав намагання окупантів провести псевдо референдуми про приєднання до РФ.
За словами Єрмака, саме так виглядає жах розгрому.
"Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою", - запевнив він.
Як повідомлялось, "Громадська рада" Херсонської області звернулася до "голови" регіону з ініціативою негайно провести "референдум" про визнання регіону суб'єктом РФ.
Також "Громадська палата" так званої "ДНР" просить ватажка Дениса Пушиліна негайно провести "референдум" щодо входження до складу Росії.
Нагадаємо, що окупанти у так званій "ЛНР" теж попросили так звану "владу" провести псевдореферендум щодо приєднання до Росії.
При цьому раніше повідомлялося, що через успішний контнаступ ЗСУ російська влада відклала на невизначений термін проведення псевдореферендумів щодо "приєднання до Росії" так званих "ЛДНР" та окупованих територій Харківської, Запорізької та Херсонської областей.
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