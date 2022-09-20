У Зеленського назвали причину масового бажання окупантів приєднатись до Росії

Флешмоб "референдумів", який влаштували окупанти на захоплених територіях України свідчить про страх. Саме тому подібні заяви - не більше, ніж маніпуляція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Офіса президента Андрія Єрмака.

"Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми..." - так він описав намагання окупантів провести псевдо референдуми про приєднання до РФ. За словами Єрмака, саме так виглядає жах розгрому. "Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою", - запевнив він.