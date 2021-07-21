Після Дня Незалежності. Названо дату візиту Зеленського до США

Фото: президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів відбудеться 30 серпня. Раніше очікувалося, що візит українського президента відбудеться наприкінці липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.