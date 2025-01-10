У Зеленського назвали очікування України від нових санкцій США проти Росії

Україна очікує, що після введення США нових санкцій проти Росії світ втратить апетит до російської нафти. А також здорожчання витрат на буріння і доставку та втрат у нафтових доходах РФ вже найближчим часом.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Власюк зазначив, що США запровадили масштабні санкції проти нафтового сектору РФ - понад 400 компаній, фізичних осіб та різних юрисдикцій.

Під них потрапили, танкери, які перевозять російську нафту, "⁠Газпром нафта" та "Сургутнафтогаз", а також ⁠китайський нафтовий термінал, який приймав поставки російського газу.

Також, за словами уповноваженого президента, важлива заборона на надання нафтосервісних послуг РФ, чим продовжувала займатися компанія Schlumberger.

"Як наслідок очікуємо втрату апетиту у світі до російської нафти, здорожчання витрат на буріння і доставку, а також втрат у нафтових доходах РФ вже найближчим часом", - зазначив Власюк.

Що сказав про санкції Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував лідеру США Джо Байдену, його адміністрації та всьому американському народові за оголошений сьогодні новий пакет санкцій проти понад 400 суб’єктів, які пов’язані з російським енергосектором.

"Ці заходи суттєво підривають фінансову основу російської воєнної машини, адже порушують ланцюжок постачання: ключові російські виробники, страхові компанії, постачальники послуг у нафтогазовій галузі, 184 танкери тіньового флоту, логістичні об’єкти та компанії третіх країн", - зазначив президент.

Він особливо відзначив тиск на такі компанії, як "Сургутнафтогаз" - ключовий фінансовий гаманець для самого Путіна.

"Такі дії посилають чіткий сигнал: злочинці мають платити за свої злочини. Чим менше доходів Росія отримуватиме від нафти й інших енергоресурсів, тим швидше буде відновлено мир", - наголосив Зеленський.

За його словами, енергоресурси не повинні бути зброєю, як це робить Росія. Натомість країни, які поважають міжнародне право, можуть і мають забезпечити стабільне й надійне енергопостачання для всього світу.

"Ми щиро вдячні за лідерство Америки в притягненні Росії до відповідальності. Впевнений, ці кроки значно зменшать нафтодоларові доходи Росії, а разом із ними і її здатність продовжувати агресію", - додав глава держави.