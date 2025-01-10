Новые санкции США ударят по поставкам российской нефти в Индию, - Reuters

Вашингтон вводит новые санкции против российских танкеров. В то же время эти ограничения могут повлиять на поставки нефти в Индию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Источники отметили, что санкции будут касаться более 180 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также российских поставщиков морского страхования, таких как "Ингосстрах" и "Альфастрахование".

По словам трех анонимных индийских источников, нефтепереработчики ожидают серьезных перебоев из-за новых ограничений, направленных на сокращение доходов Москвы. Это заставляет Индию искать альтернативные источники сырой нефти с Ближнего Востока и США.

Источники нефтеперерабатывающей промышленности заявили, что санкции США против российских танкеров повлияют на поставки нефти в Индию.

Напомним, что на днях мы писали, что США планируют ввести дополнительные санкции против России и сократить ее доходы для войны в Украине. Целью станут танкеры, перевозящие российскую нефть.

Более того, мы писали, что крупнейшие порты Китая закрыли вход для танкеров "теневого флота" Москвы.

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