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У Зеленского назвали главные выводы саммита НАТО в Вильнюсе для Украины

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Среда 12 июля 2023 15:57
У Зеленского назвали главные выводы саммита НАТО в Вильнюсе для Украины Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Саммит НАТО в Вильнюсе продемонстрировал, что страны Запада продолжат обеспечивать оружием и поддерживать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter.

"Главные выводы Вильнюса: будет оружие, будет поддержка, будет суверенная и независимая Украина. Однажды обязательно Украина тоже будет в НАТО. До тех пор помним: наша жизнь и безопасность только в наших руках. Спасибо партнерам, но также напоминаем: будущее и безопасность Европы - тоже в наших руках. И сегодня эти руки - в ужасающих кровавых мозолях от постоянного держания оружия", - подчеркнул Подоляк.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, в Вильнюсе вчера, 11 июля, стартовал саммит НАТО. Одним из ключевых предметов обсуждений было приглашение Украины в Альянс, которое могли сделать в официальном итоговом документе. Этого так и не произошло. Страны НАТО пообещали пригласить нашу страну при выполнении ряда условий.

При этом союзники по Альянсу поддержали вступление нашей страны без выполнения плана действий по членству.

Также по итогам саммита Украина получит новое вооружение. В частности, Германия пообещала предоставить две установки зенитных ракетных комплексов Patriot, а Франция - дальнобойные ракеты.

Более детально об итогах первого дня саммита можете узнать в материале РБК-Украина.

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