Новое оружие и "условия" для членства Украины в НАТО. Главные заявления первого дня саммита в Вильнюсе
Украина стала на шаг ближе к вступлению в НАТО, поскольку к ней не будет применяться требование о выполнении Плана действий по членству (ПДЧ). И, похоже, вместе с многолетней программой помощи это главные итоги саммита НАТО в Вильнюсе для нашей страны.
РБК-Украина приводит главные заявления первого дня саммита НАТО.
Отметим, основные заявления прозвучали на пресс-конференции генсека НАТО Йенса Столтенберга.
"Сегодня союзники согласовали пакет из трех элементов, которые приблизят Украину к НАТО", - сообщил он по итогам встречи лидеров.
- многолетняя программа помощи
Первый элемент - это многолетняя программа помощи Украине, которая обеспечит переход от советских на натовские стандарты.
"Это также поможет восстановить сектор безопасности и обороны Украины. И покрыть критические потребности в топливе, оборудовании для разминирования и медикаментах", - добавил он.
- Совет Украина-НАТО
По словам Столтенберга, союзники согласились запустить Совет Украина-НАТО - форум для кризисных консультаций и принятия решений, в рамках которого украинская сторона будет равным участником.
Он также отметил, что с нетерпением ждет завтрашнего заседания Совета с участием президента Владимира Зеленского.
- отмена требования о ПДЧ
"В-третьих, мы подтвердили, что Украина станет членом НАТО. И согласились снять требование о Плане действий по членству. Это изменит путь членства Украины с двухэтапного на одноэтапный. Мы также ясно дали понять, что пригласим Украину вступить в НАТО, когда все союзники будут согласны с тем, что она выполнила условия. Это сильный пакет для Украины. И четкий путь к членству в НАТО", - добавил генсек.
Он также уточнил, что процесс вступления Украины будет состоять из одного шага, а не из двух. По его словам, в контексте ПДЧ наша страна уже переросла эти требования с учетом тесного сотрудничества с 2014 года и того, как украинская армия показала себя в условиях полномасштабного вторжения России.
Комментируя, в чем разница с итогами саммита-2008 в Бухаресте, Столтенберг подчеркнул, что тогда союзники договорились о вступлении Украины через ПДЧ и подтверждали это на каждом саммите. Теперь такого требования больше нет.
Украина должна победить в войне
Столтенберг добавил, что союзники предоставляют Украине значительную помощь, потому что это необходимо для победы над Россией.
"Если не будет победы, то не будет и оснований для того, чтобы говорить о членстве", - отметил он.
Условия для Украины и почему нет графика
"Мы согласовали широкий пакет из многих элементов, которые приблизят Украину к членству в НАТО. Это значительная поддержка в оперативной совместимости и реформах, и это является необходимыми условиями для вступления. Также мы посылаем серьезный политический месседж, в коммюнике четко говорится о членстве. Никогда прежде со стороны НАТО не было такого сильного месседжа в отношении пути и членства", - отметил Столтенберг.
По его словам, кандидат на вступление должен иметь должное государственное управление и сильные оборонные учреждения. И несмотря на то, что Украина героически противостоит России, нужно дождаться завершения войны, поскольку Альянс не готов воевать с РФ.
Он также ответил на вопрос, почему не был установлен график вступления Украины.
"Если посмотреть на другие страны-члены, они придерживались определенных условий. Там не было временных рамок", - добавил он.
Что вошло в итоговое коммюнике
Страны-участницы НАТО поддерживают стремление Украины вступить в Североатлантический альянс.
"Будущее Украины в НАТО. Мы подтверждаем обязательство, взятое нами на саммите 2008 года в Бухаресте, о том, что Украина станет членом НАТО, и сегодня мы признаем, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству", - говорится в документе.
Союзники продолжат анализировать прогресс в области оперативной совместимости и демократических реформ. Кроме того, министры иностранных дел будут регулярно оценивать прогресс в рамках национальной программы Украины.
Приглашение Украине присоединиться к Североатлантическому альянсу направят, когда будут выполнены все условия и с этим согласятся союзники.
Приоритетной задачей остается продолжение нелетальной помощи со стороны НАТО в рамках Всеобъемлющего пакета помощи (CAP). За последний год на него было выделено более 500 евро. Чтобы поддержать Украину в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, союзники преобразуют CAP в многолетнюю программу.
Кроме того, в коммюнике НАТО осуждает наращивание ядерных сил России и размещение боеголовок в Беларуси.
"Недопустимо, чтобы Россия использовала такие системы двойного назначения для нападения на гражданское население и критически важную гражданскую инфраструктуру в Украине… Мы осуждаем безответственную ядерную риторику России и ее ядерные сигналы", - говорится в документе.
Важные анонсы
Йенс Столтенберг отдельно подчеркивал анонсы, которые сегодня сделали страны НАТО. Речь идет в том числе об объявлении президента Франции Эммануэля Макрона о передаче дальнобойных ракет SCALP.
Это авиационные ракеты, которые являются аналогами Storm Shadow. Они способны поражать цели на больших расстояниях. Подробнее читайте в материале "SCALP бьет на сотни километров. Главное о французском аналоге Storm Shadow".
Также Германия намерена объявить новый пакет военной помощи на 700 млн евро. В него войдут еще две пусковые установки системы противоракетной обороны Patriot и другое вооружение класса "земля-воздух".
Немецкие СМИ еще анонсируют передачу 25 танков Leopard 1, 20 боевых машин пехоты Marder, оборудования для разминирования, около 20 тысяч артиллерийских снарядов и боеприпасов для танков Leopard, а также нескольких разведывательных дронов.
Сегодня также была официально создана коалиция стран, которые будут тренировать украинских пилотов на боевых самолетах F-16.
"Официально: создана коалиция по обучению F-16 ВВС Украины! Сегодня 11 государств-партнеров + Украина подписали меморандум", - сообщил министр обороны Алексей Резников.
Согласно меморандуму, пилоты, техники и вспомогательный персонал примут участие в программе обучения. При этом предусмотрена возможность расширения программы на другие типы истребителей. Также коалиция будет работать над поставками F-16 для Украины.
Коалиция состоит из Дании, Нидерландов, Бельгии, Канады, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Швеции и Великобритании.
Отдельно подписано соглашение с Францией, согласно которому военная помощь Украине увеличивается на 170 млн евро. Документ предусматривает упрощение процесса закупки и поставок французских вооружений, а также совместное производство запчастей и техническое обслуживание западной техники.
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