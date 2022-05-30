В ОП назвали дві умови запобігання продовольчій кризі

Союзники України мають допомогти у розблокуванні морських портів та прискорити постачання зброї для ЗСУ. Це дозволить запобігти світовій продовольчій кризі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака .

Голова ОП зазначив, що в іншому випадку продовольчої кризи, яку провокує РФ, не уникнути. Кремль і надалі шантажуватиме весь світ.

Також, за словами Єрмака, Захід має прискорити надання Україні військової допомоги та передати нам американські ракетні системи залпового вогню MLRS для звільнення окупованих Росією територій.

Як наголосив чиновник, зараз необхідно розблокувати українські морські порти, надіславши туди військові кораблі країн-союзників України для супроводу суден з зерном.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що єдина причина дефіциту, зростання цін та загрози голоду – це блокування російськими військовими 22 млн тонн українського продовольства на експорт у морських портах України.

Також ми писали, що Україна має достатні запаси зерна, щоб задовольнити внутрішній та світовий попит принаймні до кінця 2022 року.

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