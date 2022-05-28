Кулеба розкрив світу істинні причини продовольчої кризи
Глобальна криза продовольства, що насувається на планету, ніяк не пов'язана з накладеними на Росію західними санкціями.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter дипломата.
Очільник українського МЗС спростував тези керівництва РФ про зв'язок антиросійських санкцій і кризи продовольства. Уникнути її допоможе виведення російських військ.
"Єдина причина дефіциту, зростання цін і загрози голоду – це блокування російськими військовими 22 млн тонн українського продовольства на експорт у наших морських портах. Вимагайте від Москви припинення блокади", – написав Кулеба.
Sanctions on Russia have no connection to the unfolding global food crisis. The sole reason for shortages, rising prices, and threat of hunger is the Russian military physically blocking 22 million tons of Ukrainian food exports in our seaports. Demand Moscow to end its blockade.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 28, 2022
Росія оголосила про відкриття т. зв. гуманітарних коридорів у Чорному морі для цивільних суден. Щоправда, в акваторії залишаються бойові кораблі Чорноморського флоту РФ із крилатими ракетами на борту.
До слова, Мінагрополітики відзвітувало про результати посівної кампанії-2022.
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