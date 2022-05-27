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Україна має достатньо зерна, щоб прогодувати себе до кінця року, - радник Зеленського

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Київ, П'ятниця 27 травня 2022 04:54
Україна має достатньо зерна, щоб прогодувати себе до кінця року, - радник Зеленського Фото: радник президента з економіки Олега Устенка (twitter.com/focusua)
Автор: Артур Родивилов

Україна має достатні запаси зерна, щоб задовольнити внутрішній і світовий попит, принаймні, до кінця 2022 року. Однак для цього потрібно зупинити всі військові дії в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента з економіки Олега Устенка.

За словами Устенка, російська сторона з самого початку агресії планувала блокаду українських портів з метою створення продовольчої кризи у світі, щоб якомога сильніше тиснути на захід.

"РФ хотіла використовувати серед іншого їжу як зброю", - зазначив Устенко.

За словами радника, зараз Росія обстрілює будь-які кораблі, що з'являються в Чорному морі. Але якщо в регіоні буде оголошено припинення вогню, Україна швидко відреагує, і судна з зерном вийдуть з портів, зазначив Устенко.

На його думку, єдиний спосіб доставити зерно на світові ринки - це "зупинити війну або, принаймні, припинити всі військові дії в Чорному морі".

Нагадаємо, станом на початок травня в українських портах було заблоковано майже 25 млн тонн зерна. Їх не можуть вивезти, оскільки російські кораблі обстрілюють суховантажі в Чорному морі.

Однак сьогодні президент РФ Володимир Путін у розмові з італійським прем'єром назвав умову розблокування українських портів.

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